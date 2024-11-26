Rahmi Turan: Kararsızların oyları tüm partilerden daha yüksek!

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“Fakir yaşamak mı, zengin ölmek mi iyidir?” İşte size bir bilmece…

Fakirliğe övgüler düzerek saf kitleleri aldatıyorlar!

“Bu dünya bir imtihan sahasıdır… Yoksulluğa, acılara dayananlar, öbür dünyada rahat ve huzur içinde yaşayacaklar. Hatta peygamberimize komşu olacaklar” diyor, insanlarımızın beyinlerini yıkıyorlar…

“Emeklimizi işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz!” deniliyor ama durmaksızın artan fiyatlar halkı silindir gibi eziyor.

Durum böyleyken, anketlerde “Kararsızların” oranı partilerden daha yüksek çıkıyor.

PİAR Şirketi’nin son araştırmasında seçmenlerin yüzde 24.2’si “Bu pazar seçim olsa, oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?” sorusuna “Kararsızım” cevabını vermiş…

Aynı araştırmaya göre, kararsızlar dağıtılmadan önce CHP’nin oyu yüzde 23.3, AKP’nin oyu yüzde 22.8… Fark yüzde yarım!

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen insanlarımızın önemli bir kısmı hâlâ nasıl kararsız kalabiliyor? Onlar bu ülkede yaşamıyor mu?

Rahmi Turan’ın yazısı