Rahmi Turan: İYİ Partili yetkilileri televizyonlarda izledim… Uçuyorlar!

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu: “Biz şu an itibarıyla seçime tek başına girecekmişiz gibi hazırlığımızı yapıyoruz.” demiş. Diğer bazı İYİ Partili yetkilileri televizyonlarda izledim… Uçuyorlar! Sanırsınız ki, seçimde yüzde 9 civarında oy alarak Meclis’te ancak 5’inci parti olan onlar değil! “Artık rüştümüzü ispat ettik, 81 ilde, 973 ilçede belediye seçimlerine tek başına gireceğiz” diyorlar. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu cumartesi günü Afyonkarahisar’da Türk siyasetini derinden etkileyecek çok önemli bir konuşma yapacağı bildirildi.

“Hadi hayırlısı” diyelim. Fakat, İYİ Parti 31 Mart’ta eğer ittifak yapmadan yerel seçimlere girerse, alacağı sonuç “Hüsran” olur! İYİ Parti’nin diğer muhalif partilerle “Güç birliği” yapması en akılcı yoldur!

Rahmi Turan’ın yazısı