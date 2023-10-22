Rahmi Turan: İYİ Parti AKP’yle el ele

Siyasette taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor, sır perdesi aralanıyor. Meral Akşener’in de Saray’la anlaştığı iddia edildi…Devlet Bahçeli, Saray’ı doğrudan destekliyor. Meral Akşener’in ise dolaylı olarak destek olduğu anlaşılıyor. İYİ Parti’den istifa eden İzmir eski milletvekili Dr. Aytun Çıray, konuk olduğu bir TV programında, İYİ Parti’nin yerel seçimler için AKP ile anlaştığı iddiasını nakletti. Dr. Çıray, çok güvendiği bir kaynağın kendisine, İYİ Parti’nin 81 ilde aday çıkartmak şartıyla, Ak Parti’nin İzmir’de aday çıkartmayacağını söylediğini aktardı. Dr. Aytun Çıray şöyle dedi: “İYİ Parti’nin istediği gibi davranma hakkına kimse bir şey diyemez ama Türkiye çapında aday çıkartmaları en çok CHP’ye zarar verecektir. Meral Hanım ‘Kazanacak aday’ sürecine benzer bir süreç yürütüyor. İYİ Partili bir vekil ‘Biz MHP ve Ak Parti ile ittifak yapmalıyız’ dedi. CHP’nin seçime giderken kendi içindeki durumu Tayyip Bey’i kurtarıyor. Fakat bence, bilinçli CHP ve İYİ Parti seçmeni İstanbul ve Ankara’da CHP’ye oy verir.”
SON HABERLER
İsrail ordusu, Gazze’den ayrılmayan sivilleri ‘teröristlerin işbirlikçisi’ sayacakmış
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi ‘teröristlerin işbirlikçisi’ sayabileceğini ilan etti.
Kolombiya’da 18 asker silahlı gruplarca kaçırıldı
Kolombiya’nın orta bölgesinde arazi taraması yapan 18 askerin kaçırıldığı bildirildi.
Gazze’deki içişleri bakanlığı: İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki çarşıyı bombaladı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan çarşıyı bombaladığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Derbinin kazananı Galatasaray
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in dokuzuncu haftasında oynanan derbide konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.
Bahçeli’den Gazze için 24 saat süre: Ateşkes sağlanamazsa Türkiye devreye girmeli
Devlet Bahçeli, İsrail-Filistin arasında ateşkes için 24 saat süre verdi. Sağlanmazsa Türkiye’nin ‘süratle devreye girmesi gerektiğini’ savundu.