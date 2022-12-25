Rahmi Turan: İmamoğlu’nu siyaseten bitirmek istiyorlar

Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonların biri bitmeden bir yenisi başlıyor. Hapis cezası ve siyaset yasağının ardından şimdi de terör soruşturması açtılar.

İçişleri Bakanlığı’nın iddiasına göre İmamoğlu, terörle iltisaklı kişileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe almış!

Adli sicil kaydı temiz olmayan hiç kimseye belediyelerde iş verilmez. Bu kayıt ise devlet tarafından verilir.

İmamoğlu, devletin savcısının temiz kağıdı verdiği kişileri neden işe almasın?

Tabii ki mesele o değil…

Öyle veya böyle İmamoğlu’nu yemek, siyaseten bitirmek istiyorlar.

Fakat bu haksızlıklar geri tepecek.

Rahmi Turan’ın yazısı