Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Haluk Levent devletin otoritesini sarsıyormuş!

Neymiş?

Haluk Levent düzenlediği yardım kervanlarıyla “devletin otoritesini sarsıyormuş!”


Nasıl bir zihniyet bu? Deprem bölgesinde insanlar ölüyor, kurtulanlar soğuktan donuyor, açlıktan kıvranıyor, bu herifler ne düşünüyor?

On binlerce kişi, depremzedelere ulaştırılması için “AHBAP Derneği”ne yardım yağdırdı ve bağışların toplamı 1 milyar liraya yaklaştı.

İnsanlar, Haluk Levent’in bu paraları doğru yerde, doğru kişiler, doğru işler için kullanacağına inanıyor, ona güveniyor. Bu güzel hareketi kıskanıp baltalamaya çalışanların olması üzücüdür…

Nasıl bir toplum olduk böyle? Kıskançlık, haset, kin ve nefret! İnsanlıkları da kalmamış, vicdanları da… Haluk Levent’i “Devletin otoritesini sarsmakla” suçluyorlar…

Rahmi Turan’ın yazısı

SON HABERLER

‘Müteahhit avı’: Şehir şehir gözaltı ve tutuklamalar

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde afetten altı gün sonra 11 Şubat’ta Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasına karar verdi. Deprem bölgesinde çok sayıda savcı görevlendirildi. Yıkılan ve hasarlı yapıların müteahhitleriyle ilgili soruşturmalar sürüyor. Müteahhitlerle ilgili ilk adli gelişme Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’un 10 Şubat’ta gözaltına alınmasıyla yaşandı. Coşkun’un ardından yeni […]