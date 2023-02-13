Rahmi Turan: Haluk Levent devletin otoritesini sarsıyormuş!

Neymiş?

Haluk Levent düzenlediği yardım kervanlarıyla “devletin otoritesini sarsıyormuş!”

Nasıl bir zihniyet bu? Deprem bölgesinde insanlar ölüyor, kurtulanlar soğuktan donuyor, açlıktan kıvranıyor, bu herifler ne düşünüyor?

On binlerce kişi, depremzedelere ulaştırılması için “AHBAP Derneği”ne yardım yağdırdı ve bağışların toplamı 1 milyar liraya yaklaştı.

İnsanlar, Haluk Levent’in bu paraları doğru yerde, doğru kişiler, doğru işler için kullanacağına inanıyor, ona güveniyor. Bu güzel hareketi kıskanıp baltalamaya çalışanların olması üzücüdür…

Nasıl bir toplum olduk böyle? Kıskançlık, haset, kin ve nefret! İnsanlıkları da kalmamış, vicdanları da… Haluk Levent’i “Devletin otoritesini sarsmakla” suçluyorlar…

Rahmi Turan’ın yazısı