Rahmi Turan: Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?

Tartışmalar alevleneceğe benziyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3’üncü defa aday olabilir mi, olamaz mı? İkinci defa sürdürdüğü görevinin sonuna yaklaşan Erdoğan, Samsun’da yaptığı konuşmada halktan 3’üncü kez destek isteyerek: “Son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı’nın inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz.” dedi. Peki, Anayasa’ya göre bir kişinin 3’üncü defa aday olma hakkı var mı? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101’inci maddesi: “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” diyor. Erdoğan iki defa bu göreve geldi.

Rahmi Turan’ın yazısı