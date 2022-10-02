Rahmi Turan: ‘Dere geçilirken at değiştirilmez’ sözünü hiçbir siyasetçinin unutmaması gerekir

İYİ Parti “Kazanacak aday” istiyor. Kimdir kazanacak aday? CHP’liler kulislerde “Genel Başkanımız aday olursa kazanıyoruz. Bunda hiçbir sorun yok. Yaptırdığımız çok sayıdaki anket bunu gösteriyor.” diyor. Bakalım İYİ Parti ikna olacak mı? Meral Hanım’dan tek ricamız, milletin güvendiği dağlara kar yağdırmasın! Bu iktidar gittikten sonra, kimlerle ne sorunları varsa aralarında hallederler. Şu anda Türkiye, çok kritik, hayatî bir dönemden geçiyor. “Dere geçilirken at değiştirilmez!” sözünü hiçbir siyasetçinin unutmaması gerekir!
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