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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Bu kötülük şıp diye düzelmez

Tüm zorlukları bilerek sorumluluğu üstlenen Mehmet Şimşek’in yakınlarına: “Ekonomik durum zannettiğimden de kötü” dediği belirtiliyor. Bu kötülük şıp diye düzelmez! Erdoğan’ın “NASS ortada” dediği günden beri dolar 8 buçuk liradan 24 liraya yükseldi, enflasyon canavarlaşıp halkın bütün birikimlerini yedi. Ürküten pahalılık karşısında ortadirek yok oldu, dar gelirlilerin hazin durumu daha da ağırlaştı. Bu acılar daha uzun süre dinmeyecek. Sabır gerekiyor. Fakat sabrın sonu selamet olur mu, bilemiyorum. Dilerim olur ama Erdoğan’ın, Mehmet Şimşek’in elini-kolunu bağlamaması gerekiyor.

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Memur ve emekli maaşlarına zam düzenlemesi temmuzda

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