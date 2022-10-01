Rahmi Turan: Bizi aydınlatacak mum altı partinin birleştiği altılı masadır

Akıl çağında “aptallık çağı” yaşanır mı?

Acınacak halimize baktığımızda bunca sıkıntıyı kendi hatalarımız yüzünden çektiğimizi anlıyoruz.

Bugüne kadar aklımızı kullanmadık. Ya da yanlış kullandık!

Şimdi önümüzde iki yol var:

Bir yanda aydınlık, diğer yanda karanlık!

Hangisini seçeceğiz?

Tercihimizin sonucu, toplum olarak “akıl yaşımızı” gösterecek. Karanlıkları aydınlatmamız için en azından bir mum yakmamız lazım. O mum nerede?

Bizi aydınlatacak bu mum altı parti liderinin birleştiği “6’lı Masa”dır… Önce bir mum yanacak, sonra iki mum, üç mum derken milyonlarca mum bizi aydınlık bir Türkiye’ye taşıyacak… Ancak…

Ancak… Umut veren bu mumu söndürmeye çalışanlar var.

“6’lı Masa”nın önündeki en büyük engel olduğunu gören iktidar, medyasıyla, trolleriyle, söylemleriyle “6’lı Masa”nın altını oymaya çalışıyor…

Rahmi Turan’ın yazısı