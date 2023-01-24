Rahmi Turan: ‘Biri bizi kurtarsın’ diye bekliyoruz

Ülkemiz bir fırtına içinde çalkalanıyor gibi… Halkımız bir bekleyiş içinde… Ne umut ediyor, kimi bekliyorlar? “Altılı Masa gelsin kurtarsın” diye mi bekliyoruz? Aslında böyle bir bekleyişe gerek yok… Bu ülkenin patronu biziz! Siz, biz, hepimiz… Oylarımız altın değerindedir. Kendimiz güvenmeli, ne yapacağımızı bilmeli, bu acı ve ıstırap dolu dönemden kurtulmalıyız. Vatandaş olarak bilinçlenmemiz, iş başına ehil elleri, liyakatli kişileri getirmemiz gerekiyor. Bu ülkede her şeyimiz var ama kullanmasını bilmiyor “Biri bizi kurtarsın” diye bekliyoruz. Toplum olarak uyanmazsak, bizi hiç kimse kurtaramaz! Godot’yu bekleyen çaresizlere döneriz!
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