Rahmi Turan: Anayasa rafa kaldırılmış gibi

Ekonomide kriz, yargıda kriz, adalette kriz, eğitimde kriz, futbolda kriz… Ne olacak halimiz?

Çok acıdır ki, artık tüm dünyada “Hukukun işlemediği, çağdaşlıktan uzak, krizlerle boğuşan bir Ortadoğu ülkesi olarak” kabul görüyoruz!

Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’ni tanımamasının yarattığı krize, iktidar yanlılarının “Hilafet ve şeriat” çığlıkları da eklenince, Türkiye’nin görüntüsü iyice bozuldu.

Anayasa’nın 153’üncü maddesi:

“Anayasa Mahkemesi’nin kararları, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.” diyor.

Hani nerede? Anayasa rafa kaldırılmış gibi!

Rahmi Turan’ın yazısı