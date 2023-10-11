Rahmi Turan: 16 milyon emekli istemiş olsa hesap sorar, iktidara büyük ders verirdi

“Emekliler kendilerini yok sayanları unutmaz!” Yukarıdaki cümleyi okuyunca şaşırıp “Öyle mi acaba?” dedim kendi kendime… Gerçekten emekliler öyle mi, yoksa bunun tersi mi? Gazeteci İklim Öngel’in sorularını yanıtlayan DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender söyledi üstteki cümleyi… Emekliler eğer güçlerinin farkında olsalardı hem bugün çileli bir hayat yaşamazlar hem de Türkiye’nin kaderini değiştirmiş olurlardı. Emekliler kendilerine verilen sefalet maaşını, hayat mücadelesinde çektikleri eziyetleri ve Covit-19 salgını sırasında 65 yaş üstü vatandaşlara reva görülen “İkinci sınıf insan” muamelesini hep sineye çektiler. 16 milyon emekli istemiş olsa hesap sorar, iktidara büyük ders verirdi.
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