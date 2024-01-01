Rahmi Turan: 100 liranın alım gücü bugün 20 liraya düştü

Paramız, 5 yılda 5 kat değer kaybetti!

2019 yılının 100 Türk Lirası’nın alım gücü bugün 20 liraya düştü…

Neden bu hale geldik?

Çöküşün ilk adımları 2019 yılında ‘Tek Adam Sistemi’ne geçişle atıldı.

Ne zaman ki, “Faiz sebep, enflasyon netice” diye bir teori ortaya atıldı, ne zaman ki, “NAS var, size bize ne oluyor?” diye 1400 yıl önceki kural referans gösterildi, ekonomide her şey tersine döndü.

Faizler indirildikçe, enflasyon azdı, fiyatlar hızla tırmanmaya başladı. Bugünkü içler acısı duruma geldik!

Hata anlaşıldı, ekonominin başına Mehmet Şimşek getirildi. Fakat şimdi o da çok zorlanıyor. Çünkü bozulan sistemi tamir etmek, bozmaktan çok daha zor.

2024’te de devam edecek olan enflasyon ancak iki buçuk yıl sonra, 2026 yılının ortalarında tek haneye düşecekmiş… Öyle diyor Maliye Bakanı Mehmet Şimşek… Ben bundan da şüpheliyim ama dilerim onun tahmini doğru çıkar!

Rahmi Turan’ın yazısı