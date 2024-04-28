Rahim ağzı kanserinin altı sinsi belirtisi

Rahim ağzı kanserinin bazı belirtileri öyle sinsi ki regl dönemindeki sıkıntılarla karıştırılabiliyor.

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Pap smear testleri ve HPV aşısı sayesinde rahim ağzı kanseri vakaları önemli ölçüde azaldı. Yine de aşı her bir türe karşı koruma sağlamıyor veya herkese aşı yapılamıyor.

Dahası erken evrelerde rahim ağzı kanseri olan pek çok kişi hiçbir belirti hissetmiyor veya görmüyor.

Başka bir ifadeyle rahim ağzı kanseri sinsi ilerleyebiliyor. Belirtiler fark edildiğinde regle yorulabiliyor. Biraz lekelenme veya ağır kanama normal görülebiliyor.

Riskle karşı karşıya bulunsanız da bulunmasanız da uzmanlar aşağıdaki rahim ağzı kanseri belirtilerini bir kadın doğum uzmanına bildirmenizi öneriyor.

1. Seks sırasında veya sonrasında ağrı, kanama

Rahim ağzı kanserine bağlı kanamayı ve cinsel ilişkiden kaynaklanan ağrıyı, vajinal kuruluk, miyom gibi diğer şeylerden ayırmak gerçekten zor. Ancak uzmanlar, “İlişkiden sonra kanama her zaman meydana gelmemeli” diyor. Pek çok başka neden de olabilir, ancak özellikle birdenbire gelen bir ağrı ve kanamaysa doktorunuza bildirmeniz gerekiyor.

2. Sorunlu bir regl döngüsü

Regl döneminiz aydan aya farklı görünebilir ve hissedilebilir; bazen kısa ve hafif, bazen de uzun ve ağrılı olabilir. Ancak regl akışınız kesildiğinde vücudunuz sizi dinlemeye teşvik ediyor olabilir. Bu, genellikle hastalığın en belirgin belirtilerinden biri.

Menopozdan sonra, regl dönemleri arasında veya çok fazla kanamanız varsa bu bazen rahim ağzı kanserine işaret edebilir.

Uzmanlar, özellikle regl dönemlerini atlıyorsanız ve aniden yoğun kanama görüyorsanız dikkat etmek etmek gerektiğini söylüyor.

3. Vajinal akıntı

Vajinanız, gün boyunca iç çamaşırınızda biriken mukus benzeri sıvıyı serbest bırakarak kendi kendini temizler. Regl döngünüzün belirli bölümlerinde veya hatta egzersiz sonrasında hafif bir koku yayılabilir. Ancak koku sizi özellikle rahatsız ediyorsa uzmanlara göre rahim ağzı kanserinden şüphelenmek yersiz değil; özellikle de riskli bir dönemde meydana geliyorsa.

4. Bağırsak ve mesane sorunları

Seks yapmanın rahim ağzını etkilemesine benzer biçimde, kanserli hücreler veya tümörler çevredeki diğer şeylere de baskı yapabilir (buna mesaneniz ve bağırsaklarınız da dahil).

5. Vücudun çeşitli yerlerinde ağrı ve şişlik

Rahim ağzı kanseri ilerledikçe leğen kemiğinizde, sırtınızda, karnınızda veya bacaklarınızda ağrı gelişebilir. Ayrıca bacaklarınızda bir miktar şişlik de görebilirsiniz. Uzmanlar bunu şöyle açıklıyor: “Lenfödem yerleşmeye başlıyor çünkü kanser o kadar genişliyor ki bacaklarınıza giden ve bacaklarınızdan gelen kan akışını bir nevi engelliyor.”

6. Anormal Pap smear testi

Bu mutlaka rahim ağzı kanseri belirtisi değildir. Ancak, erken dönemde tamamen tedavi edilebilen ve uzun süre asemptomatik kalabilen kanser öncesi değişikliklere sahip olabilirsiniz. Uzmanlar, kişinin kansere yakalandığını bilmesinin genellikle tek yolunun kadın doğum uzmanına gitmek olduğunu vurguluyor.

Sonuç olarak rahim bölgenizde sinir bozucu semptomlarla uğraşıyorsanız, geçeceğini varsaymayın; ne olursa olsun, acı içinde (gereksiz yere) bekleyen çok fazla insan var. Kadın doğum uzmanınız durumu hemen düzeltebilir veya sizi daha iyi hissetmeniz için doğrudan bir yola sokabilir. Her iki durumda da konuşmak önemli.