Puyol’dan eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas’a: Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi

Real Madrid’in 41 yaşındaki eski kalecisi Iker Casillas, eşcinsel olduğunu açıkladı. Casillas’a yanıt veren Barcelona’nın eski savunma oyuncularından Carles Puyol, “Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi” diye yazdı.

Fotoğraf: Instagram

Twitter, İspanya’da La Liga’daki ezeli rakipler Real Madrid ile Barcelona takımlarının iki oyuncusunu konuşuyor.

Resmi hesabından bir mesaj paylaşan Casillas, eşcinsel olduğunu duyururken; Puyol’dan ‘hikayeyi anlatalım’ yanıtı geldi.

Casillas: Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim.

Carles Puyol: Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker.