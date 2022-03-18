Putin’in elini havada bırakanların videosu viral oldu

Sosyal medyada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tokalaşmak için uzattığı elin karşılık bulmadığı anlardan oluşan video viral oldu.

Fotoğraflar: TikTok

TikTok’ta ‘vinzo’ isimli kullanıcının paylaştığı kolaj videoda, Putin’in tokalaşma isteğinin karşılık bulmadığı anlar bir araya getirildi. Dünya liderlerinden ünlü bir şefe, Putin’in selamlaşmak için uzattığı el her seferinde havada kalırken, bu garip an sonrası elini yavaşça indiriyor.

“Putin’in böyle olmasının nedeni” notuyla paylaşılan video yaklaşık üç milyon kez görüntülendi. Bazı kullanıcılar Putin’e üzüldüğünü bile söyledi. Bazıları da durumla dalga geçti. Bir kullanıcı “Zavallı adam acaba şimdilerde ne yapıyor” yazarken, diğeri de “Tek istediği bir tokalaşma ve… Ukrayna’ydı” diye yorum yazdı.