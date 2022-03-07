‘Putin’ servis ettikleri için tehdit edildiler

Rusya Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’yı işgalinden sonra dünyanın dört bir yanında yüz binlerce kişi tarafından protesto edildi. Putin’e duyulan öfkeden bazı lokantalar da nasibini aldı. Çünkü menülerinde veya isimlerinde ‘poutine’ geçiyordu. Poutine, Kanada’nın Quebec eyaletinin bir spesiyalitesi.

Fotoğraf: www.cookpad.com

Poutine, kızarmış patatesin üzerine peynir ve gravy sos (un veya mısır nişastasıyla kalınlaştırılmış et sularından yapılan bir sos) ilave edilerek yapılıyor. Vladimir Putin’le ‘neredeyse’ aynı ismi taşıyor olması menüsünde ve adında bu yemek bulunan restoranları saldırıların hedefi haline getirdi.

Bunlardan biri Fransa’nın başkenti Paris ve Toulouse’da şubeleri olan Maison de la Poutine. Hem adında hem de menüsünde ‘poutine’ geçen işletmenin sahipleri Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra tehdit edildiklerini, ağza alınmayacak hakaretlere uğradıklarını söyledi. Ve, Twitter üzerinden şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı:

“Bu yemek 1950’lerde Quebec’te yapılmaya başladı. Orijiniyle ilgili çok sayıda hikaye var. Gerçek olan tek şey ise işini tutkuyla yapan şeflerin müşterilerini memnun edebilmek için oluşturduğu bir spesiyalite. Biz açıldığımız günden beri aynı değerleri koruyoruz. Bugün de cesurca zalim Rus rejimine karşı özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkını gönülden destekliyoruz.”

‘Poutine’ servis ettikleri için sorun yaşayan bir restoran da Kanada’da, Quebec’teki Le Roy Jucep oldu. 1950’lerde bu yemeği ilk yapan yer olduklarını iddia eden restoranın sahipleri ismi menüsünden kaldırdı. Kendilerini ‘poutine’i keşfeden lokanta’ yerine ‘peynirli, gravy soslu patates kızartmasını keşfeden’ lokanta olarak tanıtmaya başladı.

Tehdit edildiklerini söyleyen lokanta yönetimi Facebook üzerinden müşterilerine şöyle seslendi: “Bu akşam Jucep ekibi geçici olarak P**tine adını emekli etmeye karar verdi. Bunun nedeni Ukrayna’da yaşananlar konusundaki hassasiyetimiz.”

Peynirli ve soslu patates kızartmasının adının İngilizce ‘pudding’ (puding) kelimesinin Fransızca konuşan Kanadalılar tarafından telaffuz ediliş biçiminden geldiği düşünülüyor.