Putin şampanyayı fazla kaçırdı

Dünyaca tanınmış şampanyalar Dom Pérignon ve Moët & Chandon’u üreten Fransız şirket Moët Hennessy, Rusya’ya ürün yollamayı durdurdu.

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Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan yeni yasal düzenlemeye göre sadece Rus yapımı olanlara ‘şampanya’ denecek Fransa’dan ithal edilenlere ise ‘köpüklü şarap.’ Fransızlar ise adını ‘Champagne’ bölgesinden alan şampanyanın bu isimle anılması konusunda çok hassas ve ürünlerinin köpüklü şarap olarak nitlendirilmesini istemiyor.

Moët Hennessy’nin Rusya’daki ofisi, ülkede dağıtım yaptığı firmalara geçici olarak ürün sevkiyatının durdurulacağını bildiren bir mektup yolladı. Rusya’da, içki dağıtan AST adlı firmanın genel müdürü Leonid Rafailov, mektubu aldıklarını doğruladı ve ‘Fransızları haklı bulduğunu’ ifade etti. Rafailov, ayrıca, yasa nedeniyle kendilerine bir dolu ‘evrak yenileme işi’ çıktığını da söyledi.

Rafailov’un yayınladığı açıklamaya göre Fransız firmanın Rusya’daki genel müdürü Sebastien Vilmot, şampanya yollamalarını kalıcı biz çözüm bulunana kadar geçici bir önlem olarak niteledi.

‘Moët olmazsa Rus elitler intihar etmez’

Fransa’daki lüks markaları bünyesinde bulunduran LVMH’nin çatısı altındaki Moët Hennessy’nin tepkisini değerlendiren pazarlama alanındaki uzmanlardan Vadim Drobiz, “Onların Rusya pazarındaki payı küçük. Alternatifi bulunur. Moët olmazsa darbe olmaz ya da Rus elitler intihara kalkışmaz” dedi.

Şarap şirketlerine danışmanlık yapan Anna Chernyshova ise durumdan şikayetçi. “Telefonum susmuyor, birlikte çalıştığım firmalar nasıl bir adım atacaklarını bilmiyor. Parlamentonun neden böyle bira yasa çıkardığını bilmiyorum. Bu ülkedeki birçok üst düzey isim Fransız şampanyası seviyor.”

Sosyal medyada ise şakalar havaya uçuştu. Biri, “ABD’lilere ve İskoçlara da ‘viski’ sözcüğünü kullanmayı yasaklayalım” yazdı. Rus şarkıcı Vasya Oblomov, Rus siyasetçilerin otomotiv devi Mercedes hatta yer isimleri için de düzenleme yapmasını önerdi.

Sürgündeki muhalif Mihail Kodorkovski, “Şaka sandım ama yanılmışım” dedi.