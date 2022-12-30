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Yaramazlara biraz batar!

Putin, Batılı ülkelerin gaz borçlarını yabancı para birimleriyle ödemelerine izin veren kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle ‘dost olmayan’ Batılı ülkelerin, Rus doğalgazına ilişkin borçlarını dolar veya avro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verildi.

Fotoğraf: AA

Putin’in imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin, Rus gazı için yalnızca rubleyle para ödeyebileceklerine ilişkin karar değiştirildi.


Rus gazı ithal eden ‘dost olmayan’ ülkelerin, borçlarını dolar veya avro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verilen kararnameye göre söz konusu ülkelerin borcunu ödemesi, Rus gazı sevkiyatının tekrar başlaması anlamına gelmeyecek.

Putin’in 31 Mart’ta imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan ülkelerin Gazprombank’ta hesap açmaları gerekirken ödemelerin, bu bankaya yapılmasının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsası’nda rubleye çevriliyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödemedikleri gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

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