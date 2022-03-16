Putin: Amacımız işgal değil, başka seçeneğimiz kalmamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’yı ‘işgal etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını’ ancak askeri operasyondan ‘başka seçeneklerinin de kalmadığını’ iddia etti.

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Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına girmiş ve ardından Batılı ülkeler tarafından oldukça ağır ekonomik yaptırımlara tabi tutulmuştu.

Rus lidere göreyse bu yaptırımlar tüm dünya ekonomilerine önemli zararlar verecek.

Dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacağını söyleyen Putin, Batı’nın yüksek enerji maliyet artışıyla karşı karşıya olduğunu da ekledi.

Putin’in hükümet yetkilileriyle toplantısındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Rusya birlikleri sadece Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde operasyon düzenleseydi, bu, Ukrayna’da barış sağlanması ve Ukrayna toprakları üstünden Rusya’ya yönelmekte olan tehdidin son bulması için yeterli olmazdı.

* Bu operasyonla belirlenen görevlerin her biri de muhakkak yerine getirilecektir. Rusya’nın ve halkımızın güvenliğini sağlayacağız. Ukrayna’nın ülkemize karşı saldırganlık eylemi gerçekleştirilmesi için bir sıçrama tahtası görevi görmesine izin vermeyeceğiz.

* Rusya ordusu, Ukrayna’daki operasyonlar esnasında sivil kayıpların olmaması adına gereken her şeyi yapıyor. Ukrayna’daki operasyon başarılı ve önceden belirlenmiş kurallara tamamıyla uygun şekilde, plana göre ilerliyor.

* Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev’i kan dökmeye itiyor.

* Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar.