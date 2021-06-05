Pub restorasyonu sırasında 1973 yılından kalma zaman kapsülü bulundu

Britanya’daki bir pubda restorasyon çalışması yapan işçiler bir duvarı yıktıkları sırada 1973 yılından kalma zaman kapsülü buldu.

Fotoğraflar: www.somersetive.co.uk

Somerset’teki ‘The Duke of Cumberland’ adlı pubda bulunan işletmenin eski sahibi Eric Pockson tarafından hazırlanıp duvarın içine gizlenen zaman kapsülünde puro fiyatlarının listesi, çok sayıda pul, araç vergi levhaları ve madeni paraların aralarında bulduğu çok sayıda belge ve eşya ile kapsülü bulanlar için bir de mektup yer alıyor.

Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sonrasında tekrar hizmet vermeye başlayan pubda birkaç değişiklik yaptıklarını söyleyen sahibi Toby Brett, “Bu müthiş bir şey. Eski sahibi 1973 yılında bizim için bir hediye bırakmış. Eski puro kutusundan bir zaman kapsülü… Ne güzel bir düşünce” dedi.

Brett, kapsülden çıkan her şeyi tasnif ederek camekanlı bir bölmede sergilediklerini anlatarak puba gelen müşterilerin göz atmadan ayrılmamasını istedi.