Psikodrama Enstitüsü’nden ‘Zeytin Ağacı’ açıklaması

İstanbul Psikodrama Enstitüsü, Zeytin Ağacı dizisiyle gündeme gelen ‘aile dizimi’ çalışmasına katılacakları, kavram kargaşasını önlemek amacıyla uyardı.

Diziden bir aile dizimi seansı

Üç yakın arkadaş Sevgi, Leyla ve Ada’nın ani bir kararla çıktıkları Ayvalık seyahatinde başlarından geçenleri konu alan dizide, kanser hastası Sevgi’nin katıldığı ‘kök aile açılımı’ çalışmasıyla bir anda iyileşmesi, diziyle birlikte aile dizimi çalışmalarını da gündeme getirdi.

Dizide aile dizimi çalışmaları psikodrama grup terapilerine benzetilirken, İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nden konuya ilişkin açıklama geldi. ‘Aile dizimi‘ ile ‘psikodrama grup psikoterapisi’nin hiçbir bağlantısının olmadığı bildirilen açıklamada, bu konuda yardım almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken unsurlar sıralandı.

‘Psikodrama bilimsel bir yöntem’

Psikodramanın kanıta dayalı ve bilimsel bir yöntem olduğu vurgulanan açıklamada, “Psikodrama Grup Psikoterapisi Sistemi J.L.Moreno tarafından geliştirilmiş olan küçük gruplara, büyük gruplara ve bireylere yönelik psikolojik sağaltımı ve kişilik gelişimini hedefleyen bir sistemdir. Rol kuramı, sosyometri (ilişkiler-bağlar) kuramı, tele (iletişim) kuramı ve spontanite teorisi üstüne şekillenmiştir. Psikodrama, sosyodrama, axiodrama, etnodrama, kuşaklararası psikodrama, bireysel psikodrama, çocuk psikodraması, rol eğitimi, spontanite ve yaratıcılık eğitimi, spontanite tiyatrosu, çift-aile psikodraması gibi bir çok uygulamayı içinde barındırır. Bireye yönelik psikiyatrik müdahaleler ve topluma yönelik sosyatrik müdahaleler bu sistemde öne plana çıkar. Kanıta dayalı ve aynı zamanda sanatsal bir sistemdir ve bilimsel yöntemler ile geçerliliği ve güvenirliği test edilir. Aynı zamanda bir sanattır ve iyi eğitimli psikodramatistin becerilerini göstermesini olanaklı kılar. Bir derinlik psikolojisi sistemidir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, aile dizimi çalışmaları ile psikodrama grup psikoterapisinin farklı sistemler olduğu aktarıldı: “Aile dizimi sistemi parapsikolojik alana giriş yapan ve ruhsallığı farklı bir boyutu ile algılayan anlayış ile şekillenmiştir. Yardım alma tercihleri kişilerin kendi seçimidir. Her ne kadar dizide kısık bir sesle bu bir psikodrama değildir dense de hedeflediğimiz şey karışıklığın ortadan kalkmasıdır ki kişiler tercihlerini doğru yapılabilsinler.”

Enstitü, kişilerin yardım alırken dikkat etmesi gereken unsurları şöyle sıraladı: İyi eğitim almış ve bunu belgeleyen uzmanlara ulaşılması. Çok kısa süreli büyük beklentilerin içine girilmemesi. Kanıta dayalı sistemlere özen gösterilmesi. Bir sorun yokken kişinin kendini ‘kurcalatmaması’. Birçok farklı sistemin varlığından haberdar olup kişinin kendine en uygununu seçmesi. Terapisti ile bir bağ kurduğunu hissetmesi.