Protestolara katılan 19 kişi daha tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalara karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 19 kişi daha tutuklandı.

Fotoğraf: @nihat_yesiltas / X

52 eylemci Bursa’da protestolara katıldığı için ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ten gözaltına alınmıştı.

Bursa başsavcılığı yarısına tutuklama, diğer yarısınaysa adli kontrol talep etti.

Mahkeme 19 kişiyi tutukladı, 33’ü içinse adli kontrol kararı verdi.

Soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişi tutuklanmış, ardından Türkiye genelinde protestolarda başlamıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Mart’ta protestolar nedeniyle 1879 kişinin gözaltına alındığını, 260’ının tutuklandığını duyurmuştu.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre bunlardan 468’i için adli kontrol kararı verilirken, 489’u serbest bırakılmıştı. İçişleri bakanı gözaltındaki 662 kişininse işlemlerinin devam ettiğini açıklamıştı.