İsveçli gazeteci, 'cumhurbaşkanına hakaret'ten Türkiye'de tutuklandı

İsveç gazetesi Dagens ETC, dış haber muhabiri Joakim Medin’in İstanbul’da gözaltına alındığını açıklamıştı.

Medin, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

Joakim Medin. Fotoğraf: AftonBladet

BBC‘nin aktardığına göre Medin, 19 Mart’ta başlayan protestoları haberleştirmek için dün Türkiye’ye gelmişti. İstanbul’a ulaştığında editörüne ‘sorgulanmak üzere götürüldüğü’ mesajını atan Medin’den haber alınamamıştı. İsveçli gazeteci, birkaç yıldır Türkiye üzerine haberler yapıyordu.

Gazetenin yazı işleri müdürü X hesabından “Joakim Medin tutuklandı ve hapse atıldı. Türkiye tarafından arandığı iddia ediliyor. Resmi şüphe henüz bilinmiyor” diye yazmıştı.

Gözaltına dair İsveç dışişleri bakanı da konudan haberdar olduklarını ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun yerel makamlarla temas halinde olduğunu duyurmuştu.

Stockholm’deki eylemler

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Ankara başsavcılığı, 11 Ocak 2023’te İsveç’in Stockholm şehrinde PKK üyelerince belediye binası önünde Erdoğan’ı temsilen bir maket asılarak eylem yapıldığı tespitiyle 13 Ocak 2023’te soruşturma başlattı.

Soruşturmada Medin’in de aralarında olduğu 15 şüpheli tespit edildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Medin, dün Türkiye’ye ulaştığında gözaltına alındı.

Medin’in, Stockholm’deki eylemin sosyal medyada ve ulusal basında yer almasında da sorumlu olduğu söylendi.

Ayrıca 2014’te Kandil’e, 2016’da Diyarbakır’a ve 2017’de Erbil’e seyahat ettiği, buralarda ‘Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunduğu’ öne sürüldü.

İstanbul’da, video konferans yöntemiyle nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Medin, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından tutuklandı.

MLSA’nın aktardığına göre gazeteci Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.