Projektörle tavşan avlayan dört kişiye para cezası

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde kaçak avlanan dört kişiye 24 bin 484 lira ceza verildi.

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AA’nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan Şefliği ekipleri, Nurhak ilçesi Yılanovası mevkisinde av koruma kontrol faaliyeti yaptı.

Ekipler, kırsal alanda gece projektör kullanarak tavşan avlayan dört kişiyi yakaladı. Altı tavşan avlandığını tespit edildi, iki av tüfeğine ve projektörlere el kondu.

Para cezası verilen Kaçak avcılar hakkında yasal işlem de yapıldı.

Avda kullanılan iki tüfek ve projektörlere el konuldu.