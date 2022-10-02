Profesyonelleri aratmayan bir amatör fotoğrafçı sergisi: Özgür Çabuk’un gözünden ‘İşin Aslı’

Amatör fotoğrafçı Özgür Çabuk, ‘İşin Aslı’ adlı ilk kişisel sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çabuk, profesyonel fotoğraf sanatçıları dahil, uzun yıllardır çevresinden gelen “Mutlaka sergi açmalısın” çağrılarına daha fazla duyarsız kalamamış. Sergideki fotoğrafların tamamı cep telefonuyla çekilmiş.

Fotoğraflarının çoğunda ters ışık kullanarak kadrajın içindeki kişilerin kimliklerini muğlaklaştıran, herhangileştiren Özgür Çabuk, böylece aslolana ulaşma çabasını yansıttığını, şahsına münhasır kalacak sahneleri evrenselleştirdiğini belirtiyor.

İnsan psikolojisine ilgisi, Çabuk için yüzeydekini değil, arka plandakini önemli kılmış. Hemhal olma arzusuyla genç yaşlarında yollara düşüp bir anlamda coğrafyaya değil insana sefere çıkmış Özgür Çabuk. Umutlarına, hayal kırıklıklarına, ukdelerine, neşelerine, hal-i pürmelallerine… Gördüklerini de fotoğraf olarak kayda geçirmiş.

50 ülkeden geçmiş yolu, Türkiye’de ise 60’dan fazla şehirde, onlarca ilçe ve köyde bulunmuş.

Özgür Çabuk’un ‘İşin Aslı/The fact of the Matter’ adını taşıyan kişisel fotoğraf sergisi, 7-23 Ekim tarihlerinde Karaköy’deki Schneidertempel Sanat Merkezi’nde. Sergi, pazartesi günleri hariç 11.00-18.00 saatlerinde gezilebilecek.

İzmir ve Kocaeli’de büyüyen Özgür Çabuk, Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu. 1998’den beri ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda kamu diplomasisi ve basın danışmanı olarak çalışıyor.