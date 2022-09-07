Profesör Düger uyardı: Pilates bir spor dalı değil

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger, diplomasız, sahte fizyoterapistlerin sayısının giderek arttığını belirterek uyarılarda bulundu. Pilatesin de spor dalı olarak algınlandığı aktaran Düger, “Pilates, fizyoterapide uygulanan, bu amaçla geliştirilmiş bir egzersiz yöntemi, spor değil” dedi.

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AA’nın aktardığına göre Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi öğretim üyesi olan Düger, sosyal medyada ve farklı mecralarda kendini ‘fizyoterapist’ olarak tanıtan fakat bu alanda hiçbir lisans eğitimi olmayan kişilere karşı ciddi bir mücadele verdiklerini aktararak, insanlara bu konuda dikkatli olma uyarısında bulundu:

“Fizyoterapist olmayan kişilerle uygulanan yanlış egzersizler nedeniyle bel fıtığı daha da ilerlemiş, sağlık kuruluşuna, hekime, fizyoterapiste ulaşmada geciktiği için daha kısa sürede tedavi olabilecekken ameliyatla karşı karşıya kalabilen hastalarla çok karşılaşıyoruz. Özellikle çocuklukta, gelişim döneminde yaptırılan hatalı egzersizler omurga, eklem sorunlarına, kemik eğriliklerinin artmasına neden oluyor. Bu nedenle vatandaşlarımız mutlaka özelde başvurdukları fizyoterapistin diplomasını sormalı, sorgulamalı. Çok şüphe edilen durumlarda derneğimize de ulaşabilirler, destek aldıkları kişilerin fizyoterapist olup olmadıklarına ilişkin kendilerine yardımcı oluruz.”

‘Pilates bir spor dalı değildir’

Düger, bir spor dalı gibi algılanan pilatesin aslında bir egzersiz yöntemi olduğuna da dikkat çekti:

“Sağlıkla ilgili eğitimi olmayan bir kişi, tıpkı bir fizyoterapist gibi, skolyoz, omurga problemleri, romatizmal hastalıkları olanlara, çocuklara, yaşlılara, hamilelere bütün risklerine rağmen pilates egzersiz yöntemini uygulayabiliyor. Pilates, fizyoterapide uygulanan, bu amaçla geliştirilmiş bir egzersiz yöntemi, spor değil. Fakat Türkiye’de bir spor dalı gibi algılanıyor.”

Bu konuda pilates eğitmenliği kursları düzenlendiğini, lise mezunu olan herkesin bu kurslara katılabildiğini ve sertifika aldıktan sonra kendi iş yerini açabildiğini anlatan Düger, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu nezdinde girişimlerde bulunduklarını ve bir mevzuat düzenlemesi yapılmasını talep ettiklerini bildirdi.



