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Yaramazlara biraz batar!

Profesör de ‘yedi’: Telefondaki ‘savcı ve polislere’ 2,5 milyon lirasını kaptırdı

Edirne’de bir akademisyeni telefonla dolandırdığı tespit edilen dört şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AA’nın haberine göre profesör, kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 2 milyon 550 bin lirasını Edirne ve İstanbul’da tanımadığı kişilere elden ve banka hesabı aracılığıyla teslim etti.


Dolandırıldığını anlayan akademisyen, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis, mağdurun ifadesi doğrultusunda kent merkezinde şüphelilerle buluştuğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İnceleme sonucu tespit edilen şüpheli B.E. ve para transfer edilen hesapların sahipleri H.B.A., O.Ş., M.Ö. ve R.F. İstanbul’da gözaltına alındı.

Şüphelilerin görüşmelerde, Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait telefon hatlarını kullandığı tespit edildi.

Şüphelilerden B.E., H.B.A., O.Ş. ve R.F. ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı. M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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