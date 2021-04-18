Diken

Yaramazlara biraz batar!

Profesör: Afrika’dan gelen ‘toz taşınımı’ çarşambaya kadar devam edecek

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Çarşamba gününe kadar ülkemiz üzerinde bol miktarda Afrika’dan gelen çöl tozu hakim. Gözle görülmüyor ancak çamur yağışları şeklinde etkili olacak. Solunum için zararlı, çok fazla maruz kalmamakta fayda var. Ancak bitkiler için doğal gübre” dedi.

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda kentte ‘toz taşınımı’ görüleceğini belirterek vatandaşları uyarmıştı.

Reklam

Uyarılarda, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.

Dün başlayan çöl tozları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Toros, şunları kaydetti: “Dün itibariyle ve bugün hatta yarın daha da yoğun olmak üzere Çarşamba gününe kadar ülkemiz üzerinde bol miktarda Afrika’dan gelen çöl tozu hakim. Şimdi bu çöl tozu Afrika’daki kuvvetli rüzgârlarla beraber yeryüzünden atmosfere güney yönlü hava hareketleriyle ülkemize kadar geliyor.

Yukarı seviyelerde olduğu için biz onu yer seviyesinde göremiyoruz. Gözle göremeyeceğiz. Toz miktarına baktığımızda yoğun bir toz değerinde artış görürsek bugünlerde o çöl tozudur. Daha çok yağışlarla iniyor. Biz yağışlarla indiği zaman yağmurdan sonra bilhassa parlak yüzeylerde çamur izleri kaldığı için halk dilinde ‘Çamur yağmuru yağdı’ diyorlar. Banklarda, arabaların üzerinde bu çamur izlerini görmek mümkün.”

Reklam

‘Dışarıya çıkmamakta fayda görüyorum

“Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamakta fayda görüyorum” diyen Prof. Dr. Toros, şu ifadeleri kullandı: “Bu çöl tozu zaman zaman belli yerlerde görüş mesafesinde düşüşlere yol açabilir. Yine radyo frekanslarında ve iletişim kanallarında yayın kesintilerine yol açabilir. Bunlar doğal süreçlerdir. Olumsuz etkilenmemek için yine dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var.”

Dikkat: Afrika’dan ‘toz taşınımı’ geliyor

SON HABERLER

Kilo vermeyi zorlaştıran 10 neden

Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe’yle söyleşimizin üçüncü ve son bölümü: ‘Aşk Tadında Diyet’ adlı kitabından sağlıklı beslenme tüyoları, bazı pratik tarifler ve kilo vermeye engel 10 neden.

Sosyal medya bağımlılığı diye bir şey var mı?

“Sosyal medya detoksuna girdim, süre yokum” ifadelerini ya bir yakınınızdan duymuşsunuzdur ya da bir gün kendinizi bu cümleler ağzınızdan dökülürken bulmuşsunuzdur. Peki sosyal medya gerçekten detoks yapmamız gereken bir bağımlılık mı? Bilim insanları araştırdı…

10 kişiden dördünün aşıya güveni yok

Anlaşmalara rağmen aşıların yurt dışından sevkiyatında meydana gelen aksaklıklar bir yana Türkiye’de kitlesel aşılamada istenen seviyeye bir türlü gelinemedi. Bir araştırmaya göre mevcut aşılara güven düzeyi yalnızca yüzde 38. Yani 10 kişiden dördünün aşılara güveni yok.

Muhalefet muhtemel bir seçime gerçekten hazırlanıyor mu?

Seçim ‘CHP mi Ak Parti mi?’ yarışına dönüşürse AK Parti kazanıyor. ‘AK Parti mi İyi Parti mi?’ yarışı olursa yine benzer bir sonuç çıkıyor. Ama bu seçim ‘Demokrasi mi otoriterlik mi?’ seçimine dönüşürse yine bütün anketler bize gösteriyor ki demokrasi diyenler çoğunlukta.