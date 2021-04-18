Profesör: Afrika’dan gelen ‘toz taşınımı’ çarşambaya kadar devam edecek

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Çarşamba gününe kadar ülkemiz üzerinde bol miktarda Afrika’dan gelen çöl tozu hakim. Gözle görülmüyor ancak çamur yağışları şeklinde etkili olacak. Solunum için zararlı, çok fazla maruz kalmamakta fayda var. Ancak bitkiler için doğal gübre” dedi.

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda kentte ‘toz taşınımı’ görüleceğini belirterek vatandaşları uyarmıştı.

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Uyarılarda, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.

Dün başlayan çöl tozları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Toros, şunları kaydetti: “Dün itibariyle ve bugün hatta yarın daha da yoğun olmak üzere Çarşamba gününe kadar ülkemiz üzerinde bol miktarda Afrika’dan gelen çöl tozu hakim. Şimdi bu çöl tozu Afrika’daki kuvvetli rüzgârlarla beraber yeryüzünden atmosfere güney yönlü hava hareketleriyle ülkemize kadar geliyor.

Yukarı seviyelerde olduğu için biz onu yer seviyesinde göremiyoruz. Gözle göremeyeceğiz. Toz miktarına baktığımızda yoğun bir toz değerinde artış görürsek bugünlerde o çöl tozudur. Daha çok yağışlarla iniyor. Biz yağışlarla indiği zaman yağmurdan sonra bilhassa parlak yüzeylerde çamur izleri kaldığı için halk dilinde ‘Çamur yağmuru yağdı’ diyorlar. Banklarda, arabaların üzerinde bu çamur izlerini görmek mümkün.”

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‘Dışarıya çıkmamakta fayda görüyorum‘

“Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamakta fayda görüyorum” diyen Prof. Dr. Toros, şu ifadeleri kullandı: “Bu çöl tozu zaman zaman belli yerlerde görüş mesafesinde düşüşlere yol açabilir. Yine radyo frekanslarında ve iletişim kanallarında yayın kesintilerine yol açabilir. Bunlar doğal süreçlerdir. Olumsuz etkilenmemek için yine dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var.”