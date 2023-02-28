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Yaramazlara biraz batar!

Prof. Dr. Ahmet Ercan adli kontrol şartıyla serbest

Bazı tweet’lerinden ötürü gözaltına alınan jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, serbest bırakıldı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan. (Twitter)

Malatya başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremleriyle ilgili bölgeden yaptığı paylaşımlar üzerine soruşturma başlattı.


Ercan, söz konusu paylaşımlarını tepkilerin ardından silse de ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla Elazığ’da gözaltına alındı.

Ercan’ın tepki çektikten sonra sildiği paylaşımları.

Serbest

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen Ercan savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Depremzedelerin kitabını yazmaya kalkan Prof. Ahmet Ercan topa tutuldu

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