Prigojin, ölümünden önce ‘Yaşıyorum’ videosu çekmiş

Rus paralı asker grubu Wagner’in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin’in, Moskova yakınlarındaki uçağın düşüşü öncesi kaydedildiği düşünülen bir videosu ortaya çıktı.

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin. (AA)

BBC Türkçe’nin aktardığına göre videoda Prigojin, “Bu mesaj hayatta olup olmadığı mı merak edenler için, her şey yolunda” diyor.

30 saniyeden kısa videoyu Afrika’da kaydettiğini söyleyen Prigojin, yer ve zaman da verdi:

Videodaki ‘Şu anda haftasonu’ ve ‘Ağustos ayının ikinci yarısı’ ifadelerinden, kaydın 19 ya da 20 Ağustos tarihlerinden birine ait olabileceği düşünülüyor. Kaza 23 Ağustos’ta olmuştu.

Prigojin, videoda hakkındaki spekülasyonlara da yanıt veriyor: “Yani beni yok etmeyi, özel hayatımı, ne kadar kazandığımı ya da hakkımdaki başka şeyleri tartışmayı seven insanlar için, her şey yolunda (diyorum)”

Önceki video

Kazadan iki gün önce, Prigojin’in bir görüntülü kaydı daha yayınlanmıştı. Afrika’da kaydedildiği izlenimi veren videoda Prigojin, Wagner’in maden aramanın yanı sıra İslamcı militanlar ve diğer suçlularla da savaştığını söylüyordu.

İki videoda da Prigojin’in benzer bir kamuflaj ve kıyafet giydiği görülüyor.

Wagner bağlantılı Telegram kanalı kanalında yayımlanan video, bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

Prigojin’in ölümü

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran’da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun araya girmesiyle sona ermişti.

Bunun ardından Prigojin’in Moskova’dan St Petersburg’a seyahat ettiği özel jeti 23 Ağustos’ta başkentin kuzeyinde düşmüş, aralarında Wagner’in diğer iki üst düzey ismi, Prigojin’in dört koruması ve üç kişilik mürettebatının da bulunduğu 10 kişi ölmüştü.

ABD’nin başını çektiği bazı ülkeler, Prigojin’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e baş kaldırdığı için öldürüldüğünü savunuyor.

BBC, Britanya makamlarına dayandırdığı haberinde uçağın Putin’in emriyle Rusya iç istihbarat kuruluşu Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) tarafından düşürüldüğünü bildirmişti.