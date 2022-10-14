Prensesin güvenliği tehdit altında: Saraya dönmek zorunda kaldı

Hollanda’da tahtın varisi Prenses Catharina-Amalia (18), güvenliği tehdit altında olduğu gerekçesiyle oturduğu daireden saraya taşındı.

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Kraliyet ailesi, Amsterdam Üniversitesi’nde psikoloji, politika, hukuk ve ekonomi üzerine eğitim gören prensesin güvenlik endişesiyle saraya dönmek zorunda kaldığını açıkladı.

Açıklamaya göre eylülde üniversiteye başlayan prenses başkent Amsterdam’daki bir daireye taşınmıştı. Ancak güvenlik kaygıları nedeniyle evinden Lahey’deki kraliyet sarayı Huis ten Bosch’a, anne-babasının yanına taşındı.

Babası Kral Wilem-Alexander kızının çok zor bir süreç geçirdiğini, annesi Kraliçe Maxima da prensesin dışarı bile çıkamadığını söyledi: “Bu durum onun hayatını çok olumsuz etkiledi. İnsanın evladını bu şekilde görmesi güzel değil.”

Prensese yönelik tehditlerle ilgili ayrıntı paylaşılmadı. Ancak geçen ay ülke basını, suç örgütlerinin onu kaçırma ya da saldırı düzenleme ihtimaline karşı güvenlik önlemlerinin artırıldığını yazmıştı.

Başbakan Mark Rutte bunun ‘korkunç bir durum olduğunu’ belirtirken, Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, tweet attı: “Güvenlik güçlerimizin gece gündüz prensesin güvende olması için çalışıyor.”

Prenses, geçen yıl başbakana mektup yazarak yıllık 1,6 milyon avroluk gelir hakkından feragat etmişti.