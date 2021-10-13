Hollanda’da prenses, bir kadınla evlenip tahta geçebilir

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, kral ya da kraliçenin eşcinsel evlilik yapabilmesi meselesine açıklık getirdi.

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Eşcinsel evliliğin 2001’den beri yasal olduğu Hollanda’da tahtın varisinin bu haktan yararlanmayacağı düşünülüyordu. Prenses Amalia, tahtın varisi, aralıkta 18 yaşına giriyor.

Rutte, teorik bir durumun söz konusu olduğunu ancak bir sonraki kraliçenin bir kadınla evlenebileceğini açıkladı. Kendi partisinden gelen bir soru önergesini yanıtlayan başbakan açıklamasında “Dolayısıyla kabine, tahtın varisi veya kralın aynı cinsiyetten biriyle evlenmek istiyorsa tahttan çekilmesine gerek görmüyor” ifadelerini kullandı.

Kral Willem Alexander’ın en büyük çocuğu olan Prenses Amalia’nın geleceği “Eşcinsel evlilik yaparsa ne olur” sorusunu yönelten bir kitapla gündeme gelmişti.

Kitapta prensesin özel hayatıyla ilgili spekülasyon yapılmadı. Prensesin yakın gelecekte evleneceğine dair bir gösterge de yok. Önümüzdeki yıl üniversite eğitimine başlayacağını duyuran Prenses Amalia başbakana yıllık 1,6 milyon avroluk (16 milyon 250 bin lira) gelir hakkından feragat ettiğini bildiren bir mektup yazmıştı. Prenses kraliyet görevlerine başlayana kadar bu geliri kabul etmek istemediğini belirterek “Karşılığında bir şey yapmadığım sürece bunu rahatsız edici buluyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Hükümet eşcinsel evliliğin mümkün olduğu konusuna açıklık getirse de eşcinsel evlilikte evlat edinilen ya da sperm bağışı yoluyla doğan çocuğun tahtın varisi olup olmayacağı hala bilinmiyor.

Rutte bu durumun çok karmaşık olduğunu belirterek, bu aşamada yalnızca teorik bir mesele olduğundan “O gün gelirse bakarız” demekle yetindi.

Hollanda anayasasına göre kral ya da kraliçe yerine, yasal olarak aynı soydan gelen biri tahta geçebiliyor.