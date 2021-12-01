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Yaramazlara biraz batar!

Prenses Leia figürüne 9 bin 375 sterlin

Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinin karakterlerinden Prenses Leia Organa figürü Britanya’da düzenlenen açık artırmada 9 bin 375 sterline (166 bin 188 lira) satıldı.

Fotoğraf: Vectis Auctions

Müzayede evi Vectis Auctions’tan Nick Dykes, 1980’de piyasaya sürülen seriden bu resimli kartı içerenlerden günümüze ulaşanların sayısının dört ya da beş adet olduğunu belirterek, “Bunu özel kılan, ambalajı ve içerdiği özel resimli kartı. Bunlar iki ayrı paketle sunulmuştu piyasaya. İlki de güzeldi ama bu ikincisi daha çok sevildi; eşine ender rastlanır” dedi.


Dykes, ayrıca, açık artırmada başka figürlerin de satıldığını, hepsinin açıldığını ancak çok iyi durumda olduklarını söylese de Prenses Leia figürünün bu kadar yüksek fiyata alıcı bulacağını tahmin etmeyeceğinin de altını çizdi.

Figürü, kendisine Yıldız Savaşları oyuncakları almayı çok seven babasının hediyesi olduğunu söyleyn bir kadın sattı; Galler’de yaşayan bir koleksiyoner satın aldı.

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