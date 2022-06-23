Prens William ve Kate Middleton’ın ilk portresi sergileniyor

İngiltere’de, tahtın ikinci varisi Prens William (40) ve eşi Cambridge Düşesi Catherine’in (40) portresi yapıldı.

Fotoğraf: Jamie Coreth

Çiftin birlikte resmedildiği ilk portrede Britanyalı Jamie Coreth’in imzası var. Cambridge Üniversitesi’nin Fitzwilliam Müzesi’nde sergileniyor.

Coreth, Cambridgeshire Bölgesi Kraliyet Portreleri Fonu’nun, geçen yıl ülke halkına hediye olarak yapılmasını kararlaştırdığı eserin ‘hayatının en özel ayrıcalığı olduğunu’ söyledi. Çifti, sakin, zarif ve cana yakın resmetmeye çalıştığını dile getirdi.

Cambridge Dükü unvanının da sahibi prens William ve basında, düşes unvanını almadan önceki adıyla, Kate Middleton olarak da anılan eşi, sergilenmeye başladığı ilk gün eseri görmek için müzeye gitti. Coreth’le bir araya gelen çift ressama teşekkür etti.

Prens William’ın ilk ‘resmi portresi’ Galler doğumlu sanatçı Dan Llywelyn Hall tarafından 2014’te yapılmıştı.