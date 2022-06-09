‘Tebdili kıyafet’ gezen Prens, evsizler yararına dergi sattı

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde tahtın ikinci varisi olan Prens William (39), başkent Londra’nın sokaklarında evsizlerin yararına yayınlanan dergiyi sattı.

Fotoğraf: Instagram

‘Big Issue’ adlı dergiyi satan kişilerin giydiği yeleği giyip kasketi takarak ‘tebdili kıyafet’ gezen üç çocuk babası prens, Westminster’da bir süre dergi sattıktan sonra bir kişi onun tanıdık bir sima olduğunu fark etti. Yakınına gidince de prens olduğunu anladı.

Kısa süre kimliğini saklayarak satış yapan prensin ‘kimliği açığa çıktıktan sonra’ çok sayıda kişi yanına gidip hatıra fotoğrafı çekti ve dergi satın aldı.

Fotoğraf: LinkedIn

Emekli polis Matthew Gardner, LinkedIn hesabından paylaştığı kareye şu mesajı ekledi: ”Eşimin erkek kardeşi dün Londra’daydı. Bir ünlüye benzettiği kişinin Prens William olduğunu anlamış ve tabii fotoğraf çektirmeden ayrılmamış. Tüm mütevazılığıyla aramızda dolaşıp dergi satan, ihtiyacı olanlara destek veren Gelecekteki kralımızla tanışması ne büyük bir onur.”

Gardner’ın paylaştığı fotoğraf kısa sürede viral oldu, prense övgü yağdı. Başka isimler de sosyal medya hesaplarından prensle çektirdikleri ya da yakınlarının çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

Prensin yolu diğer dergi satıcılarıyla da kesişti. Onlar da onunla fotoğraf çektirmeden yanından ayrılmadı.

Prens, toplumsal meseleler konusunda hassas olan annesi Prenses Diana’yı 1997’de, Fransa’nın başkenti Paris’te trafik kazasında kaybettikten sonra evsizlere yönelik projelere destek vermeye başladı. Prenses Diana’nın çocukken evsizlerin kaldığı merkezlere götürdüğü Prens William’in ‘Big Issue’ satışı için de aralıklarla gönüllü oluyor.

Fotoğraf: Instagram

‘Centrepoint’ adlı, evsizler için çalışan derneğin onursal başkanlığını yapan Prens William, bir röportajında, sekiz yaşındaki oğlu Prens George ve yedi yaşındaki kızı Prens Charlotte’la evsizlerle ilgili konuştuğunu söylemişti.