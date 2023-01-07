Prens Harry’nin kitabının arkasındaki isim: J.R. Moehringer

Prens Harry’nin anı kitabını kaleme alan ‘hayalet yazar’ J.R. Moehringer, daha önce başka ünlü isimler için de kalem oynatmıştı.

Prens Harry’nin ‘Spare‘ adlı anı kitabı üç gün sonra piyasaya çıkacak ancak şimdiden herkesin dilinde.

Kitaptan sızan bölümlerde, Harry’nin ilk ilişkisinden abisinin kendisini nasıl tartakladığına, Afganistan’da 25 kişiyi öldürmesinden Nazi kostümüyle partiye gitmesine okurun ilgisini çeken çok sayıda konu başlığı bulunuyor.

Prens Harry gibi çok kişinin merak ettiği birinin her söylediği ilgi çekiyor ancak ortaya zevkle okunan bir kitap çıkması için bundan daha fazlası gerekiyor.

İşte bu noktada Türkiçe’de ‘gölge yazar’ da denilen ‘hayalet yazar’ (ghost writer) devreye giriyor.

Kitabı Prens Harry’nin ağzından kaleme alan kişi J.R. Moehringer (John Joseph Moehringer), bu alanda kendini kanıtlamış bir isim. 58 yaşındaki ABD’li gazeteci yazar Moehringer, Nike’ın kurucusu Phil Knight’ın ‘Shoe Dog’ adlı kitabının ve eski tenisçi Andre Agassi’nin ‘Open‘ adlı otobiyografisinin de arkasındaki kalem.

Yolları nasıl kesişti?

Peki Moehringer’le Prend Harry’nin yolları nasıl kesişti?

Yale Üniversitesi’nden mezun olan yazar, otobiyografi ve anı kitabı yazmaya kendi hikayesiyle başladı, The Tender Bar adlı kitabı 2005’te yayımlandı. Kitap George Clooney’nin dikkatini çekti. Clooney kitabı aynı isimle filme çekti. Başrollerde, Ben Affleck, Tye Sheridan, Daniel Ranieri oynadı.

The Tender Bar’dan etkilenen yalnızca Clooney olmadı. Eski tenisçi Andre Agassi, kitabı okuduktan sonra Moehringer’le çalışmak istedi. Agassi’nin ‘Open‘ adlı otobiyografisi böyle yazıldı, 2009’da yayımlandı.

2016’da Nike’ın kurucusu Phil Knight’ın markanın kuruluş hikayesini anlattığı ‘Shoe Dog’un gölge yazarlığını da J.R. Moehringer yaptı.

Bugüne gelirsek, Prens Harry bir gölge yazar arayışına girdiğinde George Clooney’nin kendisine Moehringer’i önerdiği tahmin ediliyor.

Pulitzer ödülü var

J.R Moehringer’in gölge yazarlık dışında da başarıları var. 2000 yılında Los Angeles Times’ yazdığı ‘Crossing Over’ adlı yazıyla ‘feature‘ dalında Pulitzer ödülü aldı. Moehringer’in banka soyguncusu Willie Sutton’ın hayatına dayanan ‘Sutton‘, adlı bir romanı da var.