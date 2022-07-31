Prens Charles, Usame bin Ladin’in ailesinden de ‘bağış’ kabul etmiş

Geçen ay Katar’ın eski başbakanlarından Şeyh Hamad bin Casım’dan üç milyon avro ‘bağış’ aldığı ortaya çıkan İngiliz tahtının veliaht prensi Charles’ın (73), El Kaide’nin 2011’de öldürülen lideri Usame bin Ladin’in ailesinden de para aldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Britanya’da pazar günleri yayımlanan Sunday Times gazetesinin haberine göre Prens Charles, Bin Ladin’in ailesinden, yönettiği sivil toplum kuruluşlarına ‘bağış’ olarak 1 milyon sterlin (21,83 milyon TL) kabul etti. Prensin kabul ettiği isimler Usame bin Ladin’in kardeşleri Bekir ve Şefik.

Prens Charles, Usame bin Ladin ABD güçleri tarafından Pakistan’da öldürüldükten iki yıl sonra, 30 Ekim 2013’te, yaşadığı Clarence House’ta Bekir bin Ladin’le buluştu.

Bekir ve Şefik bin Ladin’in terör olaylarını finanse ettiklerine ya da bu olaylara karıştıklarına dair bir kanıt yok.

Prens Charles Vakfı’nın başkanı Ian Cheshire, paranın kendilerine aktarıldığını belirterek, ”Şeyh Bekir bin Ladin’den alınan para vakfın çatısı altındaki yardım kuruluşlarına aktarılmıştır. Bunun dışındaki ima ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Clarence House’un sözcüsüyse, vakfın prosedürlere uygun olarak bağışı kabul ettiğinin altını çizdi.

Ancak başka bir kaynak, Bin Ladin ailesinin fertleriyle anlaşmayı Prens Charles’ın bizzat kendisinin yaptığını ve bağışı kabul etme kararını danışmanlarının itirazına rağmen aldığını söyledi.