Premier Lig’de tarihi gün: Kadın hakem yönetti

Rebecca Welch, Fulham–Burnley maçını yöneterek Premier Lig’de düdük çalan ilk kadın hakem oldu.

Rebecca Welch. (Wikipedi)

Welch, Fulham’ın Craven Cottage’da Burnley ile oynadığı maçta görev aldı. BBC Türkçe’nin haberine göre Ulusal Sağlık Hizmetleri’nde (NHS) çalışan Welch, 2010’da işiyle birlikte hakemlik yapmaya başladı ve 2019’da tam zamanlı hakem oldu.

Öte yandan Sam Allison da 26 Aralık’ta oynanacak Sheffield United–Luton Town maçını yöneterek Premier Lig’de 15 yıl aradan sonra görev yapacak ilk siyah hakem olacak.

Premier Lig’in ilk siyah hakemi Uriah Rennie 2009’da emekliye ayrılmıştı.

BBC Spor Servisi’ne konuşan Britanya Hakemler Birliği Başkanı Howard Webb, “İkisi de yetkin hakemler olan Sam ve Rebecca için bu çok önemli birer dönüm noktası. Bu fırsatı hak ediyorlar” dedi.

Adım atılmıştı

Britanya Futbol Federasyonu (FA) temmuzda 2026’ya kadar tarihsel olarak yeterli bir şekilde temsil edilmemiş gruplardan yüzde 50 daha fazla hakem görevlendirme planını açıklamıştı.

Bu plan kadın hakem sayısını bin, siyah ve Asyalı hakem sayısını da bin artırmayı içeriyor.