‘Pratik’ hırsız: Komşusuna çalacağı altınları için güvenli saklama yeri tavsiye etti

Adana’da altı aylık hamile kadın yeni evlenen komşusuna önce ‘en güvenli yer’ diyerek altınları yatak odasına saklamasını söyledi ardından eliyle koymuş gibi bulduğu altınları çaldı.

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Geçen ay Seyhan ilçesinde yeni evlenen Zeynep-Yakup Ö. çiftinin taşındığı apartmandaki üst kat komşusu Güllü P. tanışmak için ziyaretlerine gitti. Sohbet sırasında Güllü P. iddiaya göre, Zeynep Ö.’ye altınlarını nereye sakladığını sorup “En uygun yer yatak odasındaki asma tavanın iç kısmı. Oraya saklamalısın” dedi.

Ziyaretten bir hafta sonra Zeynep Ö.’ye mesaj atıp evde olmadıklarından emin olan Güllü P., kapıda kaldığını söyleyerek mahalledeki çilingir Mustafa H.’yi çağırdı. Mustafa H., çiftin kapısını açtıktan sonra apartmandan ayrıldı.

Eve giren Güllü P., 71 bin lira değerindeki altınlarını alıp çıktı.

İşten döndüklerinde evlerinin kapısının açık olduğunu gören çift altınlarının çalındığını anlayıp durumu polise bildirdi. Binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olay günü binada yaşamayan Mustafa H.’nin Güllü P. ile birlikte binaya girdiğini tespit etti.

Ekiplerin işyerine gittiği Mustafa, “Güllü P. isimli kadın dışarıda kaldığını söyledi. Ben de kapısını açtım” dedi.

Zeynep Ö. de ifadesinde polise altınlarının yerini üst kat komşusu Güllü P.’ye söylediğini, olay günü de kendisine evde olup olmadığını sorduğunu belirtti.

Bunun üzerine Güllü P. gözaltına alındı Hırsızlığı yaptığını kabul eden Güllü P. altınları da 71 bin lira karşılığında bir kuyumcuya sattığını söyledi. Altınlar, kuyumcudan alınıp çifte teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güllü P., ev hapsi cezasına çarptırıldı.