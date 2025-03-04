Portekiz bandıralı bir gemiyle gelen 365 kilo kokaine el kondu

Portekiz bandıralı bir gemiyle Yalova’ya getirildiğini belirlenen 365 kilo kokaine İstanbul’da el kondu. 17 şüpheli gözaltında.

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Bakırköy başsavcılığı koordinesinde ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’nin önlemesiyle şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güngören ilçesindeki bir tekstil firmasında uyuşturucu olduğunu tespit eden ekipler operasyonda 365 kilo kokaine el kondu, üç şüpheli yakalandı.

İstihbaratla birlikte soruşturmaya devam eden ekipler, 200 personelle 850 saatlik kamera kaydının incelenmesinde uyuşturucunun Portekiz bandıralı bir gemiyle Yalova’ya getirildiğini belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.