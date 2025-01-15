Fransa'da kokain kullanımı ikiye katlandı

Fransa’da kokain kullanımı 2023’te bir önceki yıla göre iki kat artarak 1,1 milyon kişiye ulaştı.

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Fransa Uyuşturucu ve Toksik Maddeler Gözlemevi’nin (OFDT) uyuşturucuya ilişkin son raporuna göre 2023’te 11 ila 75 yaşındaki 1,1 milyon kişi en az bir kez kokain kullandı.

Bu sayı 2022’de 600 bin olarak kayda geçerken kokain kullanımı ülkede bir yılda neredeyse iki kat arttı.

Dünyada uyuşturucu üretiminin artmasıyla beraber Fransa’daki yasadışı uyuşturucu tüketimi de artıyor. Yerel makamlar 2023’te yaklaşık 23,2 ton kokaine el koyulduğunu açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin verilerine göre dünya genelinde kokain üretiminin 2010’da 1134 ton olduğu tahmin edilirken bu miktar 2022’de 2 bin 700 tona çıktı.