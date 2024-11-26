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Yaramazlara biraz batar!

18 milyon avroluk uyuşturucu Hollanda'da kıyıya vurdu

Hollanda’nın Lahey kenti yakınlarındaki Scheveningen kıyılarında hafta sonu içinde uyuşturucu bulunan çok sayıda paket kıyıya vurdu.

Fotoğraflar: @brankoe / X – HLN

Polis, uyuşturucu dolu paketleri toplamak için sahili kapattı.


Kuzey Denizi’nden karaya sürüklenen paketlerde 350 kilodan fazla kokain bulunduğu belirlendi. Polise göre uyuşturucunun piyasa değeri 18 milyon avrodan (yaklaşık 652 milyon 735 bin lira) fazla.

Lahey polisi, sahildeki uyuşturucuların özellikle çocuklar için ölümcül olabileceğini belirterek, bulanan kokain paketlerinin güvenlik güçlerine bildirilmesini istedi.

Güvenlik birimlerine göre uyuşturucular, bazen alıcılara ulaşması için denizde belli bir noktaya bırakılıyor. Kimi zamanda güvenlik güçlerinin takibi nedeniyle kaçakçılar tarafından denize atılıyor.

Polis, uyuşturucunun kaynağının saptanması için Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi (FIOD), Gümrük İdaresi ve Sahil Güvenlik’le ortaklaşa çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Hollanda, Belçika ve İspanya limanları, Güney Amerika’dan Avrupa’ya gelen kokainin en önemli giriş noktaları.

Hollanda’da geçen yıl deniz yoluyla gelen yaklaşık 80 ton kokain ele geçirildi. Belçika’nın Anvers limanıysa yakalanan 116 ton uyuşturucuyla Avrupa’da ilk sırada yer aldı.

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