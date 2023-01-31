Popun kralını, yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak

Efsanevi popçu Michael Jackson’ın hayatı ‘Michael‘ adıyla filme aktarılıyor. Ünlü yıldızı 26 yaşındaki yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak.

Popüler kültürün en ikonik isimlerinde ABD’li pop şarkıcısı Michael Jackson‘ın hayatını konu alan biopic’te, Jackson’ın dokuz kardeşinden biri olan Jermaine Jackson’ın oğlu Jaafar Jackson amcasını canladıracak.

26 yaşındaki şarkıcı ve dansçıı Jaafar, Twitter’da ‘amcasının hikayesini hayata geçirmekten onur duyduğunu’ yazdı.

Filmin yönetmenliğini Antoine Fuqua üstlenecek, senaryosunu üç kez Oscar adayı olan John Logan kaleme alacak.

I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon.



Photo by Jourdynn Jackson pic.twitter.com/Xow9Mkakup — Jaafar Jackson (@JaafarJackson) January 30, 2023

CNN’in haberine göre, 2009 yılında 50 yaşında ölen Michael Jackson’ın oğlu Prince, kuzeni Jaafar’ın ‘babasını en iyi şekilde yansıtacağını’ düşünüyor.

Prince, Instagram’da “Gerçekten onun için daha mutlu ve gururlu olamazdım. Harika bir iş çıkarmak için kı*ını yırttığını biliyorum” diye yazdı: “Babamın, görülmeyi hak eden yanlarını dünyaya göstermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan eminim.”