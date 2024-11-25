Polyksena lahdi 25 Kasım nedeniyle siyah örtüyle kapatıldı: Şiddeti bloklamak istedik

Çanakkale’de Troya Müzesi’nde sergilenen ve üzerinde Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe’nin küçük kızları Polyksena’nın kurban edilişinin betimlendiği yaklaşık 2 bin 600 yıllık lahit, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla siyah örtüyle kapatıldı.

25 Kasım nedeniyle üzeri siyah örtüyle kapatılan lahde müzenin kadın çalışanları, karanfil bıraktı.

Kadına şiddetin tarihsel bir kökeni olduğunu söyleyen Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Kralı Priamos ve Hekabe’nin kızı Polyksena’nın kurban edilişini hatırlattı.

Gölcük, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için Polyksena’nın kurban ediliş sahnesinin yer aldığı lahdi siyah bir örtüyle örtüp, bir saat kadar üzerindeki şiddeti bloklamaya, engellemeye ve göstermemeye çalıştıklarını söyledi.

Müze müdürü, “Kadın, başka hiçbir sebeple değil sadece insan olduğu için kıymetli ve değerli. Dolayısıyla biz de bulunduğumuz noktada bu değeri, bu kıymeti tekrar vurgulamak istiyoruz” dedi.

Polyksena lahdi, 1994’te yapılan kaçak kazı ihbarı üzerine Çanakkale Kızöldün tümülüsünde bulunmuştu.

Milattan önce 6’ncı yüzyıldan kalma lahit, Anadolu’daki figürsel anlatımlı lahitlerin en erken örneklerinden. Uzun kenarlarından birinde, Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe’nin küçük kızları Polyksena’nın kurban edilmesi betimleniyor. Bu nedenle eser, Polyksena lahdi olarak biliniyor.

37 insan figürünün kullanıldığı lahitte birden fazla konu birbiriyle bağlantılı şekilde işleniyor.