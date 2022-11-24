‘Polonya’ya düşen füze Rusya’ya aitti’ haberini geçen AP muhabiri işten çıkarıldı

Yaklaşık 10 gün önce Polonya’ya düşen füzenin Rusya’ya ait olduğu haberini yazan Associated Press (AP) muhabiri işten çıkarıldı.

Polonya’ya füze düşmesinden sonra oluşan görüntü. (Reuters)

15 Kasım’da, Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve ‘askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına’ karar verilmişti.

Saldırıdan hemen sonra Associated Press’e konuşan bir ABD’li bir yetkilinin füzenin Rusya tarafından ateşlendiğini söylediği bildirilmişti.

Sonradan ortaya çıkan bulgular, Polonya’ya düşen füzenin Ukrayna güçleri tarafından bir Rus füzesini engellemek için ateşlendiğini ortaya koymuştu.

Dünya kamuoyu da bunu ‘bir kaza’ olarak nitelendirmişti.

Washington Post’ta yer alan habere göre, haberi yapan AP muhabiri James LaPorta işten çıkarıldı. AP de, söz konusu haber için düzeltme metni yayımlamıştı.