Polonya’da kedilerde kuş gribi salgını

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Polonya genelinde 29 kedinin kuş gribi olarak da bilinen H5N1 virüsüne yakalandığını duyurdu. Polonya, kuş gribine yakalanmış ‘yüksek sayıda’ kedi rapor eden ilk ülke oldu.

Fotoğraf: AA

AA‘nın aktardığına göre Polonya, 27 Haziran’da DSÖ’ye ülke genelinde kedilerde olağandışı ölümler bildirdi.

11 Temmuz itibariyle 46 kedi ve bir karakulaktan alınan numunelerin incelenmesinin ardından bunlardan 29’unun H5N1 virüsü testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Sebebi bulunamadı

Kedilerden 11’i yaşamını yitirirken, 14’ü uyutuldu. Kedilerin virüse maruz kalmasının sebebi henüz tespit edilemedi. Konuyla ilgili epidemik araştırmalar devam ediyor.

Kuş gribine yakalanan kedilerin temaslısı kişiler henüz semptom bildirmezken, temaslılar için gözetim süresi sona erdi.

İnsanlar arasında bulaş riski düşük

Kedilerde etkili olan kuş gribinin insanlar arasında bulaş riski düşük, sahipleri ve koruyucu kişisel ekipman kullanmadan virüslü kedilere yaklaşan veteriner gibi kişilerdeyse düşük ve orta olarak değerlendirildi.

Polonya ilk ülke oldu

Kedilerin daha önce kuş gribi enfeksiyonuna maruz kalmaları rapor edilse de Polonya, ülke genelindeki geniş bir coğrafi alanda çok sayıda kedinin H5N1 virüsüne yakalanmasını bildiren ilk ülke oldu.

DSÖ, Polonya’daki durumu takip etmeyi sürdürürken, bölgesel kuruluşlar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Polonya’daki diğer ortak kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam ediyor.