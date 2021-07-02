Polisin, karakola götürüp eşinin tabutunun yanında uyumak zorunda bıraktığı kişiye tazminat

Kenya’da yaşayan bir adam, polisin eşinin cenazesini defnetmesine izin vermeyip onu gece karakolun önünde tabutun yanında uyumaya mecbur ettikleri gerekçesiyle 1,5 milyon Kenya şilini (120 bin 780 lira) tazminat kazandı.

Fotoğraf: Facebook

Malindi kentinde yaşayan Charles Mwenda, 27 Mayıs 2020’de, kanser nedeniyle kaybettiği eşi Faith’i 5 kilometre mesafedeki Meru’da defnetmek üzere ailesiyle yola çıktı. Salgın nedeniyle seyahat kısıtlaması vardı. Tüm ailenin testinin negatif çıktığı belirtilerek izin alındı. Ancak polis yolda durdurdu ve yola devam edemeyeceklerini söyledi. 31 kişilik aileyi eve yolladı. Yola devam ederlerse hepsini karantinaya almakla tehdit etti. Mwenda’yı ise geceyi geçirmesi için eşinin tabutuyla karakola götürdü.

Meru kentindeki yüksek mahkemede dava açan Mwenda, karar duruşmasında şunları söyledi: “Belgelerimiz tamdı çocuklarımın bile benim yanımda kalmasına izin vermediler. Önce polis aracına konan tabutu aracın girmediği yolda karakola kadar sürükledim. Çok yağmur yağdı. Sonunda karakola vardığımızda tabutu bir kamyonun altına ittim daha çok ıslanmamak için ve yanında yatmak zorunda kaldım. İnsanlık dışı muamele gördüm. Ertesi gün tek başıma defnettim eşimi.”

Mahkemenin hakimi Edward Muriithi, acısını yaşamaya çalışan Mwenda’nın haklarının ihlal edildiğini ve gerçekten insanlık dışı muamele gördüğünü belirterek tazminat ödenmesine hükmetti.