Polisi ağır yaramakla suçlanan kişiyle ilgili bilgi paylaşana 100 bin dolar ödül

ABD’nin Florida eyaletinde, bir polis memurunu başından vurararak ağır yaralamakla suçlanan kişinin yakalanmasını sağlayacak bilgi paylaşana 100 bin dolar (869 bin lira) ödül verilecek.

Fotoğraf: ABC (temsili)

Daytona Beach kentinde, adı açıklanmayan 26 yaşındaki bir polis, dün akşam, 2016 model bir Honda’ya yaklaştıktan sonra yaşanan tartışma sonucunda başından vuruldu. Hastanede tedavi altına alınan polisin durumu ağır, hayati tehlikeyi atlatamadı.

Basın toplantısı düzenleyen Daytona Beach polis şefi Jakari Young, polis memururun sürücü koltuğunda oturan kişiye o bölgede yaşayıp yaşamadığını sorduğunu, bu kişinin araçtan inmeye çalıştığını ve onun koltuğunda oturmasını isteyen polise, “Neden bunu soruyorsun bana, neler oluyor” diye sorduğunu anlattı.

Olup biteni 30 saniyelik kamera kaydından izlediklerini anlatan Young, daha sonra sürücünün araçtan indiğini ve polisin yere yığıldığını söyledi. Polisin başına tek kurşun isabet ettiğini belirten Young, “Ameliyattan çıktı. Yaşam mücadelesi veriyor. Kişisel olarak tanıdığım için yüreğinde nefret duygusu olmadığını ve yaşama tutunmayı başarırsa mesleğini sürdürmek için elinden geleni yapacağını söylemek isterim” dedi.

Polisi vuran kişinin kimliğini 29 yaşındaki Othal Wallace olarak tespit ettiklerini söylediği toplantıda fotoğrafını da paylaştı.

500’ü aşkın polisin Wallace’i aramak için başlatılan çalışmalara destek verdiğinin altını çizen Young kamuoyundan da destek istedi. Onun nerede olduğunu gören, bilen veya herhangi bir ipucu verebilecek kişilerin kendileriyle iletişim kurmasını talep etti.

Wallace’in yakalanmasını sağlayacak bilgiyi paylaşana Daytona Beach Polis Teşkilatı olarak 100 bin dolar ödül verileceğini söyledi.