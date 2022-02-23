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Yaramazlara biraz batar!

Polis, Tank Hank’in peşinde: Dev ayı yiyecek için evlere giriyor

ABD’de geçen yazdan beri evlere giren Tank Hank isimli dev ayı California polisi tarafından aranıyor.

Fotoğraf: The Bear League

227 kilogram ağırlıyla ortalama bir ayıdan çok daha iri olan kara ayı Tank Hank’in devamlı yiyecek bulması nedeniyle kış uykusunu atladığı tahmin ediliyor.


Yetkililer ayının insanların çevresinde bulunmaya alışık olduğu ve çekinmediği için uyutma seçeneğinin gerekli olabileceğini belirtti. Ölümcül olmayan, ayıları korkutmak ve uzaklaştırmak için kullanılan yöntemlerin Hank’te işe yaramadığı ifade edildi.

Hank ‘tank‘ lakabını açlığını bastırmak için kilitli ve insanların yaşadığı evlere girmesinden alıyor.

California Vahşi Yaşam Müdürlüğü’nden Peter Tira “Boyutunu ve gücünü evlere girmek için kullanmayı öğrendi. Garaj kapısından, ön kapıdan ya da pencereden evlere dalabiliyor” dedi.

Şimdiye kadar hakkında 150’den fazla ihbar yapılan Hank’in son altı ayda yaklaşık 40 eve girdiği ve bazılarında ağır hasara neden olduğu belirtildi.

The Bear League isimli vahşi yaşam koruma grubu Hank’in insan yemeklerine karşı iştahı sayesinde bu kiloya ulaştığı görüşünde. Grup, Hank’in öldürülmek yerine yakalanıp bir barınağa götürülmesini istiyor.

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